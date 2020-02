Απίθανη «εκτόξευση» του Λίλαρντ στα τελευταία 12 παιχνίδια! (pic)

Οι Μπλέιζερς ξεπέρασαν όλα όσα έγιναν στο παιχνίδι κόντρα στους Τζαζ, ο Λίλαρντ ηρέμησε και συνέχισε το... βιολί του στο παρκέ. Στα τελευταία παιχνίδια έχει εκτοξεύσει την απόδοση του και οι αριθμοί του δείχνουν ότι είναι αποφασισμένος να οδηγήσει, ακόμα και μόνος του, την ομάδα του στο playoffs.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τελευταία 12 παιχνίδια μετρά 40.3 πόντους, 9.2 ασίστ, με 51% στα σουτ και το αδιανόητο 49.3% στα σουτ τριών πόντων, ενώ στο παιχνίδι κόντρα στους Χιτ ήταν και πάλι ασταμάτητος με 33 πόντους και 8 ασίστ.

Damian Lillard over his last 12 games:

40.3 PPG

9.2 APG

51.0 FG%

49.3 3P%

88.2 FT%

63.0 eFG%

67.7 TS% pic.twitter.com/FjGEcHAlGS

— StatMuse (@statmuse) February 10, 2020