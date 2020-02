Μόλις 9 λεπτά πρόλαβε να παίξει ο Αρίζα κόντρα στους Τζαζ, αφού έχασε εντελώς την ψυχραιμία του, όταν δεν το σφυρίχτηκε ένα φάουλ. Ο παίκτης των Μπλέιζερς ξέσπασε πάνω στον διαιτητή, πήγε επιθετικά προς το μέρος του φωνάζοντας και φυσικά αποβλήθηκε για την αντίδραση του.

Δείτε το βίντεο:

Trevor Ariza was ejected after this heated reaction to a no-call. pic.twitter.com/tTnkb8EQKO

— ESPN (@espn) February 8, 2020