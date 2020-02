Όπως ανακοινώθηκε, ο Ντέρικ Ρόουζ δεν θα συμμετέχει στον διαγωνισμό ικανοτήτων της λαμπερής διοργάνωσης του ΝΒΑ.

Τη θέση του πήρε ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ των Θάντερ.

OKC’s @shaiglalex to replace Derrick Rose in the #TacoBellSkills at #NBAAllStar 2020. pic.twitter.com/4eWJQTjY8a

