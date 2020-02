Παράδοση έχει γίνει πλέον για τους παίκτες των Μπακς το SmackDown parody πριν τα παιχνίδια τους. Έτσι και πριν από αυτό με τους Σίξερς, ο Γιάννης... αντιμετώπισε τον Λόπες και φυσικά τον κέρδισε!

HIT HIM WITH THE PEOPLE'S ELBOW!! pic.twitter.com/aoiHaYxuuQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2020