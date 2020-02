Κλίπερς: Πήραν Μάρκους Μόρις και Αϊζάια Τόμας! (pic)

Ενίσχυση λίγο πριν την trade deadline οι Κλίπερς.

Η ομάδα του Ρίβερς κατάφερε να πάρει από τους Νικς τον Μάρκους Μόρις και να στείλει στη Νέα Υόρκη τον Χάρκλες μαζί με πικ πρώτου γύρου του 2020, ενώ απέκτησε και τον Αϊζάια Τόμας από τους Ουίζαρντς.

Οι Λέικερς για τους οποίους υπήρχε φημολογία για τον Μόρις, ενήμερωσαν τους Νικς πως ο Κούζμα βγήκε από το πακέτο ανταλλαγμάτων.

Ο Τζερόμ Ρόμπινσον πήγε στην Ουάσινγκτον.

Φέτος ο Μόρις μετρά 19.6 πόντους και 5.4 ριμπάουντ ανά ματς.

Knicks are finalizing a deal to send Marcus Morris to the Clippers for Moe Harkless and other assets, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Sides still working on exact additional players/picks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020