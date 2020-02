Ευτυχισμένοι Μπρουκς και Μοράντ που έφυγε ο Ιγκουοντάλα! (vids)

Ο άσος των Γκρίζλις ήταν εκείνος που είχε μιλήσει για τον Ιγκουοντάλα και είχε τονίσει ότι εύχεται να τον ανταλλάξουν, να τον βρουν απέναντι τους και να του δείξουν τι αξίζουν. Στις δηλώσεις του Μπρουκς είχε συμφωνήσει και ο Μοράντ και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα στο Μέμφις.

Ο Ιγκουοντάλα θα συνεχίσει την καριέρα του στους Χιτ και πλέον τα δεδομένα αλλάζουν.

Ο Τζάστις Ουίνσλοου θα βρεθεί στις «αρκούδες» και ο Μπρουκς, που ανανέωσε το συμβόλαιο του για τα επόμενα 3 χρόνια, σχολίασε το γεγονός. «Τώρα έχουμε έναν παίκτη που θέλει να παίξει για εμάς και πιστεύει ότι είμαστε καλοί».

Από την πλευρά του και ο Τζα Μοράντ, o ρούκι σταρ της ομάδας, που είχε κάνει retweet τις δηλώσεις μίλησε για την εξέλιξη των γεγονότων και τόνισε: «Τέλειωσε και ανυπομονούμε να παίξουμε με όσους είναι στο παρκέ. Έχουμε δουλειά να κάνουμε».

Dillon Brooks on the deal that is expected to send Andre Iguodala to Miami and Justise Winslow to Memphis: “Now we have a player that we’re getting that actually wants to play with us and thinks we’re good.” pic.twitter.com/LGjKIYmqIm

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 6, 2020