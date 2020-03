Το ιστορικό κάρφωμα του Σταρκς... πάνω από τους Μπουλς! (vid)

Το ΝΒΑ TV φρόντισε να μας το υπενθυμίσει. Συγκεκριμένα ήταν 25 Μαΐου 1993 και ο δεύτερος τελικός της Ανατολικής Περιφέρειας στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης.

Ο 28χρονος -τότε- Τζον Σταρκς (και... 55χρονος σήμερα) αφού «άδειασε» τον Πι Τζέι Άρμοστρονγκ, πήρε την εσωτερική, πήδηξε έξω από τη ρακέτα και δεν... λογάριασε ούτε τον Χόρας Γκραντ, ούτε τον Μάικλ Τζόρνταν που προσπάθησαν να τον ανακόψουν.

Κάρφωσε με δύναμη τη μπάλα στο καλάθι των Μπουλς και μάλιστα μείωσε το ματς στον πόντο (90-91) στα 48'' πριν από το τέλος. Εκτός από εντυπωσιακό ήταν και πολύ κρίσιμο το κάρφωμά του σε αυτό το ματς.

Αποτέλεσμα; Οι Νιου Γιορκ Νικς να νικήσουν τελικά με 96-91 (Γιούιν 26, Ντοκ Ρίβερς 21, Οκλεϊ 14, Σταρκς 12, Σμιθ 12 - Τζόρνταν 36, Πίπεν 17, Ουίλιαμς 12) και να κάνουν το 2-0 στη σειρά.

Βέβαια η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική αφού οι Μπουλς σημείωσαν τέσσερις σερί νίκες και έφτασαν στους τελικούς όπου κατέκτησαν και τον τρίτο σερί τους τίτλο.

Can’t forget John Starks’ HUGE hammer against Chicago in the ’93 ECF pic.twitter.com/kyhyvlQhi2

— NBA TV (@NBATV) March 29, 2020