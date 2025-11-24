Γκαρμπαχόθα: «Με το ΝΒΑ Europe θα δίνεται ευκαιρία να υπάρξει φαινόμενο τύπου Λέστερ και στο μπάσκετ»

Ο Χόρχε Γκαρμπαχόθα αναφέρθηκε στο ΝΒΑ Εurope και χρησιμοποίησε το παράδειγμα της ποδοσφαιρικής Λέστερ που το 2016 είχε κατακτήσει την Premier League.

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόθα στη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους, παράγοντες και στελέχη του Ευρωπαϊκού μπάσκετ στη Μαδρίτη μίλησε και για το NBA Europe. Τo event διοργανώθηκε από το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Europe Press.

Ορισμένα σημεία της ομιλίας του

Σχετικά με τη δήλωση του Mοτεγιούνας για το NBA Europe που «δημιουργεί σύγχυση»: «Έχω μια πολύ εγκάρδια προσωπική σχέση με τον Παούλιους και σέβομαι τη γνώμη του. Ίσως η FIBA ​​να σκέφτηκε το ίδιο όταν δημιουργήθηκε η Eurolegue το 2000. Αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς και όταν λέμε ότι βρισκόμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, τότε είναι μια ελεύθερη αγορά για όλους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το μονοπώλιό σας δεν είναι έγκυρο, αλλά το δικό μου είναι. Και υπάρχει το ζήτημα της βιωσιμότητας των συλλόγων που συμμετέχουν στη διοργάνωση και των εθνικών πρωταθλημάτων.

Με απασχολεί επίσης το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ιστορία Σταχτοπούτας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι σαν τη Λέστερ (να κερδίζει την Premier League και να παίζει στο Champions League). Τώρα θα υπάρξει. Αν μια ομάδα, εκτός των franchise, κερδίσει το ισπανικό πρωτάθλημα ή το ιταλικό πρωτάθλημα ή το γερμανικό πρωτάθλημα ή το τουρκικό πρωτάθλημα, θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε αυτήν τη διοργάνωση. Θα υπάρχει τουλάχιστον 20-30% των ομάδων που θα προκριθούν σε αυτήν τη διοργάνωση με βάση την αξία τους (το αγωνιστικό κριτήριο) και, το σημαντικότερο, θα έχουν ένα δίκαιο μερίδιο εσόδων. Θα είναι μια ανοιχτή διοργάνωση. Πιστεύω πραγματικά ότι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι αυτού του έργου θα είναι τα εθνικά πρωταθλήματα, επειδή οι δυνατότητές τους επιτέλους θα αξιοποιηθούν”.

Για το NBA Europe: «Ακούτε προβλέψεις για το τέλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε συζητήσει είναι μία διοργάνωση πιο ανοιχτή από ποτέ στην Ευρώπη, με πρόσβαση για ομάδες από το BCL καθώς και από τα εθνικά πρωταθλήματα. Επιπλέον, το NBA εγγυάται τον σεβασμό στις ευρωπαϊκές αρχές του αθλητισμού - αξιοκρατία, διαθεσιμότητα παικτών, το μοντέλο διαιτησίας κ.λπ., πράγμα που σημαίνει ότι οι φίλοι μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κατανοούν τις ευρωπαϊκές αθλητικές αρχές καλύτερα από ορισμένους από τους ανθρώπους εδώ. Ως η μέγιστη εξουσία στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ, η FIBA ​​διασφαλίζει το κοινό καλό για το άθλημα και γι' αυτό συνεχίζουμε να προσκαλούμε όλους στο τραπέζι του διαλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ECA. Το καθήκον μας είναι να ενωθούμε και να βρούμε συναίνεση, παρόλο που δεν είναι πάντα εύκολο.»

Για το αν η Euroleague δεν είναι κερδοφόρα: «Δεν ξέρω αν η Euroleague δεν είναι κερδοφόρα, αυτό που ξέρω είναι ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι δεν μπορούν να βρουν το ισοζύγιο. Αυτό προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιούν.»