Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έβαλαν τέλος στο μικρό σερί ηττών τους και επέστρεψαν πειστικά στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας των Σάρλοτ Χόρνετς με 122-105.

Η ομάδα του Κρις Φιντς, που προερχόταν από δύο συνεχόμενες ήττες απέναντι σε Λέικερς και Νάγκετς, χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να βρει ρυθμό. Οι Χόρνετς εκμεταλλεύτηκαν το ξεκίνημα και προηγήθηκαν με 31-25 στο πρώτο δωδεκάλεπτο, ενώ διατήρησαν το προβάδισμα τους μέχρι το ημίχρονο (56-50).

Μετά την ανάπαυλα, ωστόσο, οι «Λύκοι» ανέβασαν στροφές. Με εντυπωσιακό επιμέρους 36-18 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ανέτρεψαν πλήρως το σκηνικό και πήραν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Από εκεί και πέρα, απλώς διαχειρίστηκαν το προβάδισμα και «σφράγισαν» μια άνετη νίκη που τους επανέφερε σε θετικό ρεκόρ (3-3).

Ο Τζούλιους Ραντλ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για τη Μινεσότα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Σάρλοτ, ο Μάιλς Μπρίτζες στάθηκε στο ύψος του με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει το αποτέλεσμα.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-25, 56-50, 74-86, 105-122