Οι Μπουλς σκέφτονται να αποδεσμεύσουν τον Νίκολα Βούτσεβιτς σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Έβαν Σιντέρι.

Αβέβαιο κρίνεται το μέλλον του Νίκολα Βούτσεβιτς στους Σικάγο Μπουλς με τους «Ταύρους» να σκέφτονται να αποδεσμεύσουν τον 35χρονο.

Σύμφωνα με τον Έβαν Σιντέρι, η ομάδα του Σικάγο πλέον σκέφτεται να αποδεσμεύσει τον έμπειρο σέντερ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να βρεθεί σε μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

The Bulls have had little luck generating a trade market for Nikola Vucevic.



After demanding a 1st-round pick at the deadline, Chicago’s market for the soon to be 35-year-old has dried up.



Vucevic wants to finish his career on a contending team, so a buyout could be an option. pic.twitter.com/XT1zh23q3U