Το ΝΒΑ αύξησε το όριο του salary cap κατά 10%, ανεβάζοντάς το στα 154.6 εκατομμύρια δολάρια.

Αυξήθηκε εκ νέου κατά 10% το όριο του salary cap στο ΝΒΑ, με φόντο τη σεζόν 2025/26. Όπως ενημέρωσε επίσημα η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, η αύξηση ανέβασε το το salary cap από τα 140.6 εκατομμύρια δολάρια που ήταν φέτος σε 154.6 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, το όριο του φόρου πολυτελείας αυξήθηκε και αυτό, από 170.8 εκατομμύρια δολάρια σε 187.9 εκατομμύρια δολάρια.

Για τις ομάδες που υπερβαίνουν το όριο του φόρου, το πρώτο επίπεδο περιορισμού («First Apron Level») διαμορφώνεται στα 195.9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το δεύτερο επίπεδο («Second Apron Level») θα φτάσει τα 207.8 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη κίνηση ήταν μάλλον αναμενόμενη, αφού ακολουθεί η ενεργοποίηση των νέων τηλεοπτικών συμβολαίων του πρωταθλήματος την επόμενη σεζόν. Παράλληλα, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια που το salary cap αυξάνεται κατά 10%.

The NBA salary cap is set:



Salary cap: $154,647,000

Luxury tax: $187,895,000

First apron: $195,945,000

Second apron: $207,824,000