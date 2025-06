Ο Ντουάιτ Πάουελ θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ στους Μάβερικς.

Δεν ξεκολλάει από το Ντάλας ο Ντουάιτ Πάουελ και φαίνεται να έχει βρει την Ιθάκη του. Σύμφωνα με τον Μarc Stein, ο Καναδός ψηλός έκανε χρήση της player option αξίας 4 εκατ. ευρώ και έτσι παρέμεινε στους Μάβερικς και για τη νέα σεζόν.

Ο Πάουελ είναι ο μακροβιότερος παίκτης από το τωρινό ρόστερ, αφού βρίσκεται στο Ντάλας από το 2014. Όλοι φεύγουν εκτός από τον Καναδό. Έχει ριζώσει στην πόλη του του Τέξας.

Φέτος αγωνίστηκε σε 55 ματς και τελείωσε τη σεζόν με 2.1 πόντους και 2.1 ριμπάουντ. Κορυφαία του σεζόν το 2018-19 όταν είχε 10.6 πόντους και 5.3 ριμπάουντ ανά ματς.

