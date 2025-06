O Nτέβιν Μπούκερ αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ με το συμβόλαιο που θα υπογράψει στο Φοίνιξ.

«Μίδα» αναμένεται να κάνουν τον franchise player τους οι Σανς. Σύμφωνα με τον Μarc Stein οι ήλιοι πρόκειται να προσφέρουν στον Ντέβιν Μπούκερ διετή επέκταση συμβολαίου αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει πως θα παίρνει 75 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Κατ' επέκταση θα γίνει αυτόματα και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της λίγκας, ενώ η νέα συμφωνία αναμένεται να τον κρατήσει στο Φοίνιξ μέχρι το 2030. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ ήταν ο Στεφ Κάρι με 55 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Από την πλέυρά του ο Μπούκερ τη σεζόν που πέρασε καρπώθηκε 49,2 εκατ. δολάρια με τη συμφωνία που έχει στο συμβολαιο του. Πιο κοντά από ποτέ στο πρωτάθλημα έφτασε το 2021, αλλά οι Μπακς του Αντετοκούνμπο τον... πλήγωσαν στον τελικό.

Ο D-Book μέτρησε 25,6 πόντους, 7,1 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ με τη φανέλα των Σανς, όμως για άλλη μια φορά στο τέλος έμεινε χωρίς δαχτυλίδι στην καριέρα του.

The Phoenix Suns are expected to offer Devin Booker a two-year $150 million contract extension, per @TheSteinLine



