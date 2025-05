Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στο ΝΒΑ, κάτι που δεν προκάλεσε καμιά έκπληξη.

Δεν γινόταν να μην είναι στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak βρέθηκε στην πεντάδα μαζί με τον MVP Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τον Γιόκιτς, τον Μίτσελ και τον Τέιτουμ.

Φέτος ο Έλληνας σταρ μέτρησε 30.4 πόντους, 11.9 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 1.2 τάπες κατά μέσο όρο. Δεν σταματά να βρίσκεται στην αφρόκρεμα της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και πλέον το καλοκαίρι αναμένεται... καυτό με το θέμα της παραμονής του στα ελάφια.

Στην δεύτερη πεντάδα βρέθηκαν οι Κάρι, Μπράνσον, Έντουαρντς, ΛεΜπρόν και Μόμπλεϊ, ενώ στην τρίτη συναντάμε τους Χαλιμπέρτον, Χάρντεν, Κάνινγχαμ, Γουίλιαμς και Τάουνς. Δύο παίκτες της Νέας Υόρκης.

