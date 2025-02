«Βόμβα» από το ESPN το οποίο αναφέρει πως το ερχόμενο καλοκαίρι οι Φοίνιξ Σανς σκοπεύουν να ανταλλάξουν τον Κέβιν Ντουράντ, γεγονός που ο ίδιος φέρεται να γνωρίζει.

Σε μια ακόμα περίοδο ανταλλαγών στο NBA, το όνομα του Κέβιν Ντουράντ αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, όπου μεταξύ άλλων λίγο έλειψε να επιστρέψει στο Γκόλντεν Στέιτ, όμως ο ίδιος αρνήθηκε αυτήν την πρόθεση των Φοίνιξ Σανς.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο ESPN και συγκεκριμένα από τον Μπράιαν Γουίντχορστ, οι Σανς εξακολουθούν να σκοπεύουν να κάνουν trade τον 36χρονο φόργουορντ και μάλιστα φέρεται ο ίδιος να γνωρίζει το γνωρίζει.

Την ίδια στιγμή παρ΄όλα αυτά, ο Ντουράντ θέλει να ολοκληρώσει όσο καλύτερα γίνεται την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των «ήλιων» και εν συνεχεία να εστιάσει στο μέλλον της καριέρας του, ενώ φημολογείται εντόνως ότι οι Ντάλας Μάβερικς ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του και για το σενάριο να σχηματίσουν μια δυνατή τριάδα μαζί με τον Κάιρι Ίρβινγκ και τον Άντονι Ντέιβις.

Kevin Durant is expected to be traded this off-season, via ESPN The Mavericks have shown interest in pairing him with Kyrie & AD. 👀 pic.twitter.com/dWlxZvUte5

"They're gonna trade [KD], and he knows that." 😳 @WindhorstESPN and @KendrickPerkins on what will happen with Kevin Durant and the Suns this offseason. pic.twitter.com/B985Mq41Hv