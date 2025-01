O Kάιλ Κούζμα πέτυχε ένα απίθανο καλάθι πίσω από το ταμπλό κόντρα στους Ράπτορς.

Τα... μαγικά του έκανε ο Κάιλ Κούζμα κόντρα στους Ράπτορς. Ο ηγέτης των Γουίζαρντς πέτυχε ένα τρελό καλάθι κόντρα στους Καναδούς, Ευστόχησε σε προσπάθεια πίσω από το ταμπλό, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό συμπαίκτες και αντιπάλους. Kάτι αντίστοιχο και σίγουρα πιο δύσκολο είχε κάνει στο παρελθόν και ο αξεπέραστος Κόμπι Μπράιαντ.

KUZMA IS A WIZARD 🪄



He shot it from behind the backboard 🤯 pic.twitter.com/BFLqGx2Ax4