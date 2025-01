Για μία εβδομάδα τουλάχιστον θα μείνει εκτός ο Άντονι Ντέιβις, που αποχώρησε με θέμα στους κοιλιακούς από το παιχνίδι των Λέικερς κόντρα στους Σίξερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ζουν από τα ξημερώματα με την αγωνία για τον Άντονι Ντέιβις. Ο ψηλός των «λιμνανθρώπων» αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τους Σίξερς και θα απουσιάσει για τουλάχιστον μία εβδομάδα από τα παρκέ.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Ντέιβις αντιμετωπίζει πρόβλημα στους κοιλιακούς και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε επτά μέρες από τώρα. Μία εβδομάδα δηλαδή που δεδομένα θα τον στερηθούν οι Λέικερς από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια.

Τη φετινή σεζόν, ο Ντέιβις έχει παίξει σε 42 ματς και μετράει κατά μέσο όρο από 25.7 πόντους με 11.9 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ σε περίπου 34 λεπτά συμμετοχής.

Lakers say Anthony Davis will be re-evaluated in one week due to an abdominal muscle strain.