Χοκς - Ρόκετς: Η ένταση Μπρουκς-Γιανγκ έφερε τεχνικές ποινές (vid)

Δεν ήταν ήρεμα τα πράγματα στο ματς των Χοκς με τους Ρόκετς.

Ένταση είχαμε στην αναμέτρηση των Χοκς με τους Ρόκετς. Πρωταγωνιστές ήταν οι Ντίλον Μπρουκς και Τρέι Γιανγκ, με την κατάσταση όμως να ηρεμεί γρήγορα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Πάντως από το video ο Καναδός με το αριστερό του χέρι γραπώνει τον αυχένα του ηγέτη των Χοκς για λίγο. Άλλωστε ο Μπρουκς έχει χτίσει και μια φήμη στο ΝΒΑ, όπου δεν είναι και από τα... καλύτερα παιδιά της λίγκας.

Δείτε τι έγινε

Dillon Brooks and Trae Young received offsetting technical fouls on this play 👀 pic.twitter.com/7xh5kfJMqe