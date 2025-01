O NτιΆαρον Φοξ αναμένεται να γίνει διαθέσιμος για ανταλλαγή από τους Κινγκς.

Φαίνεται πως έχουμε νέο... σίριαλ στο ΝΒΑ και αφορά τους Κινγκς. Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, οι βασιλιάδες αναμένεται να ανοίξουν τις συζητήσεις για ανταλλαγή του Φοξ πριν την trade deadline της 6ης Φλέβαρη.

Θα υπάρξουν πολλοί... μνηστήρες, ενώ με το τωρινό συμβόλαιο θα είναι ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026. Φέτος η... αλεπού των Κινγκς μετρά 25.2 πόντοτυς, 5 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Αποτελεί έναν εκ των ηγετών της ομάδας μαζί με Σαμπόνις.

Οποιαδήποτε ομάδα τον πάρει από εκείνες που θα μπουν στα play off, θα αποκτήσει ένα πολύτιμο asset και έναν εκ των πιο γρήγορων παικτών (αν όχι τον πιο γρήγορο) στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

