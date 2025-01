Κομμάτι από το Jumbotron έπεσε στο παρκέ, στη διάρκεια της αναμέτρησης των Τίμπεργουλβς με τους Χοκς και προσγειώθηκε δίπλα στον Ρούντι Γκομπέρ.

Οι Τίμπεργουλβς έκαμψαν την αντίσταση των Χοκς, που παρατάχθηκαν με απουσίες στη Μινεσότα, αλλά ο Ρούντι Γκομπέρ όπως και όλοι οι παίκτες που βρισκόταν στο παρκέ, στάθηκαν πολύ τυχεροί.

Αυτό διότι κομμάτι από το Jumbotron ξεκόλλησε και προσγειώθηκε στο παρκέ, με τον Γάλλο σέντερ να είναι ένα βήμα πίσω ευτυχώς από το σημείο. Δίπλα βρισκόταν τόσο ο Ναζ Ριντ, όσο και ο Μουχάμεντ Γκουέι, οι οποίοι επίσης δε χτυπήθηκαν για λίγο.

Piece of the Jumbotron falls, almost hits Rudy Gobert pic.twitter.com/qL2KhZ7gwE