Οι Μπρούκλιν Νετς απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο 15, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη θητεία του Βινς Κάρτερ με τη φανέλα της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στους Μπρούκλιν Νετς και τους Μαϊάμι Χιτ, ο Βινς Κάρτερ είδε το όνομά του να περνάει και επίσημα πλέον στην ιστορία των Νετς. Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, είδε στο ημίχρονο της αναμέτρησης την πρώην ομάδα του να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 15.

Ο ίδιος είχε βιώσει ξανά το ίδιο τον περασμένο Οκτώβριο αλλά με τους Ράπτορς. Με τους Νετς έπαιξε συνολικά 374 ματς από το 2004 έως και το 2009 έχοντας κατά μέσο όρο από 23,6 πόντους με 5,8 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ, φτάνοντας μάλιστα τρεις φορές στα Playoffs του NBA.

