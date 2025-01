Η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο φιγουράρει στην 9η θέση των πωλήσεων σε όλο το ΝΒΑ, με τους Μπακς να κατατάσσονται παράλληλα στη 10η θέση των πιο εμπορικών ομάδων της λίγκας.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παρά το νωθρό τους ξεκίνημα στη φετινή σεζόν έχουν καταφέρει να διατηρηθούν με σχετική άνεση στις θέσεις που οδηγούν απευθείας στα playoffs, έχοντας απολογισμό μετά το πρώτο μισό της χρονιάς 25 νίκες και 17 ήττες.

Ο ηγέτης των «ελαφιών», Γιάννης Αντετοκούνμπο διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του σκοράροντας 31,3 πόντους ανά ματς και οι fans του ΝΒΑ δείχνουν πως συνεχίζουν να λατρεύουν τον Έλληνα «άσο», κατατάσσοντας την φανέλα με το όνομα του στην 9η θέση των πωλήσεων.

Αντίστοιχα, έγιναν γνωστές και οι 10 πιο εμπορικές ομάδες του ΝΒΑ μετά το πρώτο μισό της χρονιάς, με τους Σέλτικς να είναι στην πρώτη θέση μετά από 17 χρόνια, τη στιγμή που οι Μπακς βρίσκονται στη 10η θέση της σχετικής λίστας.

Η πρώτη δεκάδα

And now for the NBA team merchandise sales rankings for the first half of the season … with Boston in the lead for the first time since 2008: https://t.co/Eegjjw6Qdk pic.twitter.com/d3Wfgf3GQu