Η απάντηση του Αντετοκούνμπο με χαμόγελο για την ταλαιπωρία: «Έχω βρεθεί σε πολύ πολύ χειρότερες συνθήκες στη ζωή μου» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί των Μαϊάμι Χιτ, μίλησε μεταξύ άλλων για την ταλαιπωρία που είχαν οι Μπακς πριν το ματς ενώ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα είναι ξανά στο All Star του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στη φαινομενικά εύκολη νίκη των Μπακς επί των Μαϊάμι Χιτ με 125-96, ωστόσο οι προηγούμενες ημέρες ταλαιπώρησαν αρκετά την ομάδα από το Μιλγουόκι.

Ο λόγος ήταν η κακοκαιρία που τους κράτησα μακριά από τη «βάση» τους με αποτέλεσμα να φτάσουν μόλις μία ώρα πριν το τζάμπολ, απευθείας από το αεροδρόμιο χωρίς να έχουν κάνει άλλη προπόνηση. Ο Greek Freak ωστόσο, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος έχει βρεθεί σε πολύ χειρότερες συνθήκες από το να μένει σε πεντάστερο ξενοδοχείο!

«Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος. Αυτές δεν ήταν οι πιο σκληρές συνθήκες στις οποίες έχω παίξει μπάσκετ. Η ομάδα ανταπεξήλθε πολύ καλά σε αυτή την αντιξοότητα που χρειάστηκε να πετάξουμε δύο ώρες πριν από το ματς.

Στο τέλος της ημέρας η ομάδα ξύπνησε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, είχε πρωινό, καθίσαμε, μιλήσαμε όσο περιμέναμε το πούλμαν. Είχαμε μια πολύ ωραία διαδρομή με το πούλμαν. Μπήκαμε στην πτήση μας, στην ιδιωτική τσάρτερ πτήση μας, όλοι είχαν τις θέσεις τους, μπορούσες να παραγγείλεις φαγητό, να φας κάποια φρούτα, να πάρεις κάτι να πιείς. Μετά τα αυτοκίνητά σου ήταν ζεστά μπροστά από το αεροπλάνο και σε περίμεναν να πας στο γήπεδο σε 15 λεπτά και στη συνέχεια ακολουθείς τη ρουτίνα σου για να είσαι έτοιμος για το παιχνίδι. Για εμένα αυτές οι συνθήκες δεν είναι τόσο κακές. Έχω βρεθεί σε πολύ πολύ χειρότερες συνθήκες στη ζωή μου.

Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτή την αντιξοότητα, είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος για το πώς αντεπεξήλθε η ομάδα. Ακόμα και μετά από όλα αυτά, ήμασταν συγκεντρωμένοι και πήραμε τη νίκη. Στα πρώτα δέκα λεπτά δεν παίζαμε όπως θέλαμε, ήμασταν και από την πτήση, αλλά μετά από αυτό κυκλοφορήσαμε την μπάλα, κάναμε άμυνα, ήμασταν σκληροί και κάναμε ένα καλό παιχνίδι».

Για το πώς προετοιμάστηκαν σε αυτές τις τρεις ημέρες στη Νέα Ορλεάνη: «Φάγαμε πολύ Γκούμπο (σ.σ σούπα της Νέας Ορλεάνης). Κουράστηκα με τόσο Γκούμπο. Δεν μπορέσαμε να προπονηθούμε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά. Παίξαμε μπάσκετ, σε ειδικά δωμάτια, στα οποία σουτάραμε στον τοίχο. Προσπαθήσαμε να μείνουμε ενεργοί γιατί χωρίς μπάσκετ για τρεις ημέρες θα σκουριάσεις».

Για τα πρώτα λεπτά του αγώνα και αν του επηρέασε το ταξίδι: «Δεν ήταν τόσο το ταξίδι, αλλά το ότι για τρεις ημέρες δεν είχαμε παιχνίδι, δεν κάναμε προπόνηση, δεν ακουμπήσαμε μπάλα εκτός από όταν μπήκαμε στο ballroom που πασάραμε την μπάλα ο ένας στον άλλο. Η πρώτη φορά που αγγίξαμε την μπάλα στην ουσία ήταν σήμερα. Μετά από τα πρώτα λεπτά, παίξαμε καλό μπάσκετ. Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη και τώρα προετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια».

Για το ότι ψηφίστηκε για το All Star Game: «Είναι πολύ όμορφο, ποτέ δεν πρέπει να έχεις αυτά τα πράγματα ως δεδομένα στο μυαλό σου. Είναι η ένατή φορά μου ως All Star. Θυμάμαι τις πρώτες συζητήσεις που είχα πριν έρθω στο NBA. Προσπαθούσα να καταφέρω να μπω στο πρωτάθλημα, να βρω έναν ρόλο, να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει, δεν είχα σκεφτεί ότι θα φτάσω τόσο μακριά. Απλά προσπαθούσα να είμαι στο παρκέ.

Θυμάμαι την πρώτη συζήτηση που είχα με τον κύριο Τζον Χάμοντ και τον Ντέιβ Μόργουεϊ. Ήμασταν στο γραφείο. Ήμουν στα 18 μου και έλεγαν "δες τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι, δες αυτούς τους τύπους που είναι δέκα φορές All Star. Δέκα φορές All Star..." Όταν έρχεσαι στο πρωτάθλημα δεν το σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι να γίνεις All Star, αλλά απλά να τα καταφέρεις να μπεις και να αφήσεις το στίγμα σου. Δεν είμαι ακόμα δέκα φορές, αλλά το εννιά είναι όμορφο, είναι κοντά στο δέκα. Δεν το έχω στο μυαλό μου ως δεδομένο, αντίθετα έχω αυτές τις συζητήσεις όταν ήμουν 18 που με έκαναν να πιστέψω ότι μπορώ να τα καταφέρω.

Δώδεκα χρόνια μετά με ψήφισε ο κόσμος, οι προπονητές, οι παίκτες. Είναι ο απόλυτος σεβασμός. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και τώρα κοιτάζω να βάλω το κεφάλι κάτω και να συνεχίσω να εξελίσσω το παιχνίδι μου».