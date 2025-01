Στη Γαλλία ο Γουεμπανιαμά λατρεύεται όσο λίγοι αθλητές και στην επιστροφή του στα... πάτρια εδάφη συνάντησε θερμή υποδοχή.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Ιντιάνα Πέισερς θα είναι οι δύο ομάδες που θα συνθέσουν φέτος το ζευγάρι του... καθιερωμένου πλέον αγώνα του ΝΒΑ στο Παρίσι.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την προσεχή Πέμπτη (23/1) στις 21:00 και θα διεξαχθεί από το γνωστό μας από τους πρόσφατους Ολυμπιακούς αγώνες στάδιο, Παλέ Ντε Μπερσί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το πρόσωπο που τραβάει όσο κανένα άλλο το ενδιαφέρον τόσο των media όσο και του κόσμου είναι αυτό του Βίκτορ Γουεμπανιαμά τον οποίο οι συμπατριώτες του φρόντισαν να τον υποδεχθούν δείχνοντας την αγάπη τους με πολλούς και διάφορους τρόπους.

The inauguration of Wemby’s playgrounds in his hometown, Le Chesnay, with the “Spurs Give” Foundation 🔥🙏



L’inauguration des playgrounds de Wemby dans sa ville Le Chesnay avec la Fondation « Spurs Give » 🔥🙏 pic.twitter.com/0EXBVmB1Dg January 21, 2025

Ένας εξ αυτών είναι η δημιουργία ενός παρκέ προς τιμήν του στη γενέτειρα του, τη Λε Σεναί-Ροκανκούρ, με τον 21χρονο θηριώδη σούπερ σταρ να εμφανίζεται εξαιρετικά χαρούμενος στις δηλώσεις που παραχώρησε.

First steps of Wemby coming back in his childhood town, Le Chesnay 🔥🔥



Wemby est de retour dans sa ville natale, au Chesnay dans les Yvelines 🔥🔥 pic.twitter.com/yx7Ka5Pk83 January 21, 2025

Ahead of #NBAParis on Thursday & Saturday, Wemby’s hometown of Le Chesnay-Rocquencourt unveiled a court in his honor! ❤️🇫🇷 @wemby pic.twitter.com/MqkXYejYfn — NBA (@NBA) January 21, 2025

Παράλληλα και η ομάδα της Ιντιάνα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, ποζάροντας κάτω από τον πύργο του Άιφελ.

A few first timers and a guy who owns a piece of it… @Pacers x Eiffel Tower! 🇫🇷 #NBAParis pic.twitter.com/epRp2pHtOk January 21, 2025

Obi Toppin checking in from our team photo at the Eiffel Tower 👀 pic.twitter.com/Og5RcrNAcP — Indiana Pacers (@Pacers) January 21, 2025

"The coolest thing... It's a real happiness."@wemby talks getting to be back home and opening up a new public court in his hometown ahead of #NBAParis 🥹 pic.twitter.com/1sDAge1yLO — NBA (@NBA) January 21, 2025