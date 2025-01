Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι πραγματικά επιβλητικός και έχει την απόλυτη κυριαρχία στο NBA, ως προς τα triple double.

Οι Ντένβερ Νάγκετς αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση στη δυτική περιφέρεια του NBA έχοντας φτάσει τις 26 νίκες και τις 16 ήττες, έχοντας για μία ακόμη χρονιά ως μεγάλο ηγέτη τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ, συνεχίζει να... γράφει triple double από αγώνα σε αγώνα. Μετά και το πιο πρόσφατο κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, ο ίδιος έφτασε πλέον τα 18 και βρίσκεται μάλιστα σε απόσταση «ασφαλείας» από τον δεύτερο ΛεΜπρόν Τζέιμς που μετράει 8. Στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 7 ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι τέταρτος με 5.

Nikola Jokic has recorded 1⃣8⃣ triple-doubles this season... 🔥



The next-closest player (LeBron James) has 8⃣ 🤯 pic.twitter.com/KmEgG3lh11