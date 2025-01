Τρομερή ιστορία του Αρίνας για Αντετοκούνμπο: «Οι Χοκς τον είχαν κρυμμένο σε κάποιο υπόγειο πριν το draft» (vid)

Ο Γκίλμπερτ Αρίνας υποστήριξε σε μία εκπομπή ότι οι Ατλάντα Χοκς είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κρυμμένο σε ένα υπόγειο πριν το draft του 2013.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα των Μιλγουόκι Μπακς, έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα το 2021, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Γκίλμπερτ Αρίνας, μία άλλη ομάδα έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να τον κάνει δικό της στο draft του 2013.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρώην παίκτη του NBA, υπάρχει η ιστορία του Τζεφ Τιγκ, κατά την οποία οι Ατλάντα Χοκς ήθελαν τόσο πολύ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπου πριν το draft τον είχαν κρύψει σε ένα υπόγειο όπου και έκανε γυμναστική! Τελικά όμως τα «ελάφια» πρόλαβαν να επιλέξουν τον Greek Freak, ενώ λίγο πριν κάποιος από τους Χοκς είχε απολυθεί και είχε αναλάβει πόστο στους Μπακς.

«Ακούσατε την ιστορία του Τζεφ Τιγκ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Είπαν ότι στην Ατλάντα είχαν κρύψει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο υπόγειο κάποιου και προσπαθούσαν να καταλάβουν, επειδή κανείς δεν ήξερε για αυτόν.

Είπαν ότι έκανε γυμναστική ενώ κρυβόταν στο υπόγειο κάποιου οπότε κανείς δεν μπορούσε να δει ποιος ήταν και όταν πήγε στο Μιλγουόκι, ένας από τον οργανισμό των Χοκς, δεν ξέρω αν ήταν στο προπονητικό επιτελείο ή διοίκηση απολύθηκε και πήγε στο Μιλγουόκι.

Οι Μπακς είχαν το pick πριν από την Ατλάντα».

The Hawks held Giannis hostage, then the Bucks snatched him 💀🤣 pic.twitter.com/yxGTuXGMtL