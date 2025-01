Τζέισον Κιντ: «Ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος στον κόσμο» (vid)

Οι Ντένβερ Νάγκετς πέρασαν νικηφόρα από το Ντάλας, κερδίζοντας τους Μάβερικς με ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο και ο Τζέισον Κιντ χαρακτήρισε τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.

Ο Νίκολα Γιόκιτς άγγιξε το triple-double απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 19 πόντους, 18 ριμπάουντ και 9 ασίστ για το Ντένβερ που επικράτησε με 101-112, ολοκληρώνοντας την ανατροπή στην τελευταία περίοδο.

Πλέον οι Νάγκετς συνεχίζουν από την τέταρτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 23-15 και ο Τζέισον Κιντ αποθέωσε τον Γιόκιτς, χαρακτηρίζοντας τον Σέρβο σέντερ ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.

«Είναι από τους καλύτερους σε αυτό. Ακόμα και αν αστοχήσει, βρίσκει τρόπο να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ και να σκοράρει. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βελτιωθούμε. Να καταλάβουμε ότι είναι ο καλύτερος στον κόσμο, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να του αφαιρέσουμε κάτι από το παιχνίδι του» ανέφερε σχετικά ο προπονητής των Μάβερικς.

