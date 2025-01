Tάουνς - Μπρουκ Λόπεζ: H... επανάσταση στη θέση του σέντερ με τα 1000+ τρίποντα

Μπρουκ Λόπεζ και Τάουνς έφεραν... επανάσταση στη θέση του σέντερ στο ΝΒΑ.

Εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστή η έφεση των Μπρουκ Λόπεζ και Καρλ-Άντονι Τάουνς στο τρίποντο, έχοντας φέρει μια μίνι... επανάσταση στη θέση του σέντερ. Άλλωστε γενικότερα το μπάσκετ έχει αλλάξει και έχει πάει πολύ περισσότερο στο τρίποντο, με τον σπουδαίο Στεφ Κάρι να έχει καθορίσει μια ολόκληρη εποχή. Ο γκαρντ των Γουόριορς το πήγε σε άλλο επίπεδο.

Πάμε όμως ξανά στους δύο πρώτους, οι οποίοι πλέον είναι και οι μοναδικοί σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που μετρούν 1000+ εύστοχα τρίποντα. Δύο παίκτες που απειλούν και από μακριά και κάνουν δύσκολο το μαρκάρισμα τους, ενώ δίνουν και περισσότερες επιλογές στην ομάδα και στους συμπαίκτες τους.

Ο Τάουνς είναι και ανάμεσα στους 10 κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ φέτος στο MVP Ladder, όμως φυσικά η υπόθεση είναι δύσκολη με τη σεζόν που κάνουν οι Γιόκιτς, Γιάννης και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

The only centers in NBA history with 1,000+ threes pic.twitter.com/t70F0WrYsH