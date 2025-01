Δείτε τις καλύτερες στιγμές του διπλού Γιάννη κόντρα στο Σαν Αντόνιο.

Οι Μπακς επικράτησαν εύκολα με 121-105 του Σαν Αντόνιο σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το... κομμάτι του και ήταν άλλη μια φορά απολαυστικός. Ο Έλληνας σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 16 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 τάπα, 4 λάθη, 11/20 δίποντα και 3/7 βολές.

Επίσης κατάφερε να πετύχει το 432ο double double στην καριέρα του με το Μιλγουόκι, όντας πλέον στην κορυφή της λίστας. Άφησε πίσω του τον σπουδαίο Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ και συνεχίζει απτόητος να οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Μπακς.

Giannis is too strong. 💪 pic.twitter.com/Mfe5e8CJbU

NOT IN GIANNIS' HOUSE. pic.twitter.com/FHalZSsN24

Giannis goes behind-the-back and AJ buries it! pic.twitter.com/6s2EnOgMzt

Walk it down, throw it down. pic.twitter.com/sVMhcUIL1H