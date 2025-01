O Zάιον Γουίλιαμσον θα επιστρέψει στη δράση στο αποψινό ματς κόντρα στη Μινεσότα.

Χαρμόσυνα μαντάτα για τους Πέλικανς που δυσκολεύονται πολύ τη φετινή σεζόν και απογοητεύουν με τις εμφανίσεις τους. Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης ενημέρωσε τον κόσμο πως ο Ζάιον Γουίλιαμσον θα επιστρέψει στη δράση στο αποψινό ματς κόντρα στους Τίμπεργουλβς στις 03:00.

Ο power forward των πελεκάνων για άλλη μια σεζόν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, οι οποίοι του έχουν επιτρέψει να παίξει μόλις σε 6 ματς. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει μέσο όρο 22.7 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και 1.2 μπλοκ.

Η απουσία του έχει στοιχίσει στην ομάδα του, η οποία έχει το χειρότερο ρεκόρ στην Δύση με 7 νίκες και 29 ήττες, αλλά και το δεύτερο χειρότερο σε όλο το ΝΒΑ πίσω από τους Γουίζαρντς.

