Οι φίλοι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν άντεχαν να βλέπουν την ομάδα τους να «διαλύεται» από τους Κινγκς και αποχωρούσαν από το γήπεδο στα μέσα της τελευταίας περιόδου.

«Enough is enough» θα έλεγαν οι φίλαθλοι στο «Chase Center» του Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουόριορς - Κινγκς. Οι φιλοξενούμενοι «ισοπέδωναν» τους «Πολεμιστές» με 30+ πόντους διαφορά και αναγκάσαν τους φιλάθλους να αποχωρήσουν πρόωρα από το γήπεδο.

Όπως φαίνεται είναι κάτι που συμβαίνει και στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Μάλιστα η κάμερα είχε «πιάσει» λίγο αργότερα και έναν φίλο της ομάδας να...καλύπτει τη φανέλα των Γουόριορς μ' ένα hoodie των Σακραμέντο Κινγκς.

Αν μη τι άλλο οι φίλαθλοι των Γουόριορς είναι αρκετά καλομαθημένοι καθώς από το 2015 έως και το 2022 πανηγύρισαν την κατάκτηση τεσσάρων (από τα επτά συνολικά) πρωταθλημάτων.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

More and more Warriors fans headed for the Chase Center exits as Sacramento has a 32-point lead with 6:39 remaining. pic.twitter.com/QZvAP6EIKB