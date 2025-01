Ο Φρεντ ΒανΒλιτ σφράγισε τη νίκη των Ρόκετς επί των Λέικερς με ένα «clutch» κλέψιμο ωστόσο ο Λεμπρόν ζητούσε απεγνωσμένα time out, το οποίο δεν είχαν δει οι διαιτητές.

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς με 119-115 εντός έδρας και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στο κλέψιμο του Φρεντ Βαν Βλιτ με το σκορ στο 117-114 και με μόλις επτά δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος. Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι είχαν επαναφόρα της μπάλας και τη δυνατότητα να βρουν ένα σουτ ισοφάρισης.

Όμως ο παίκτης των Ρόκετς έκλεψε την μπάλα και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του. Μόνο που η φάση θα μπορούσε να ήταν ως μη γενόμενη εάν οι διαιτητές έβλεπαν τον Λεμπρόν Τζέιμς να ζητάει τάιμ άουτ! Πιθανόν ο «βασιλιάς» κατάλαβε τη δυσκολία του Μαξ Κρίστι να κάνει την επαναφορά και λίγο πριν παρέμβει ο ΒανΒλιτ ζητούσε τάιμ άουτ.

Τάιμ άουτ δεν δόθηκε ποτέ, με τον Λεμπρόν να ήταν έξαλλος προς του διαιτητές που δεν είδαν την κίνησή του.

Δείτε το βίντεο και εστιάστε στον Λεμπρόν Τζέιμς πριν από το κλέψιμο

LeBron James tried calling for a time out before the Lakers' costly clutch turnover against the Rockets 😲pic.twitter.com/GN6Y55sgBi