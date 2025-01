Για άλλη μια φορά ο Γκριν δεν μπόρεσε να μείνει ήρεμος.

Όταν γίνεται φασαρία μέσα στο παρκέ και παίζουν οι Γουόριορς, ψάχνεις να βρεις τον Γκριν. Πάντα κάπου εκεί θα είναι. Και αυτό απέδειξε και κόντρα στους Γκρίζλις. Ο παίκτης των πολεμιστών άρπαξε τον Εντέι και είχαμε ένταση, η οποία έσβησε όμως με την επέμβαση των ψυχραιμότερων. Για άλλη μια φορά ο Ντρέιμοντ είναι πρωταγωνιστής σε καυγά.

Δείτε τι έγινε

Draymond Green and Zach Edey go at it again in Warriors-Grizzlies 👀

