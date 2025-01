Oι Μπουλς επικράτησαν με 139-126 των Νικς σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Ντέρικ Ρόουζ.

Είναι ένας παίκτης που αν δεν είχε τους σοβαρούς τραυματισμούς θα άνηκε στους 20 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Ακόμα κι έτσι όμως ο Ντέρικ Ρόουζ πρόλαβε να μας δείξει τα μαγικά του και έγινε ο νεότερος MVP στην ιστορία της λίγκας. Η βραδιά στο Σικάγο ήταν αφιερωμένη στον D-Rose (οι ταύροι θα αποσύρουν τη φανέλα του μέσα στη σεζόν) και οι Μπουλς δεν του χάλασαν το χατίρι αφού νίκησαν με 139-126 τους Νικς.

Ο Ρόουζ γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των Μπουλς σε μια έντονη βραδιά γεμάτη όμορφα συναισθήματα, με την οικογένεια του να είναι δίπλα του.

Στα του ματς, κορυφαίος των ταύρων ήταν ο Λαβίν που είχε 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Τάουνς μέτρησε 44 πόντους, 16 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε άλλο ένα μεγάλο ματς για τη Νέα Υόρκη.

O Γουάιτ είχε 33 πόντους, ενώ ο Γκίντεϊ μέτρησε 15 με 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μπράνσον μέτρησε 33 πόντους με 8 ασίστ.

Just a kid from Chicago ❤️ pic.twitter.com/w8tVXImmpk

"You're not only the MVP, you're the people's champ!" pic.twitter.com/VMJJLYjdKo