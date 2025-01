Ο Τζέιλεν Σαγκς αναγκάστηκε να περάσει εκτός παιχνιδιού με καροτσάκι αλλά όπως έγινε γνωστό το πρόβλημα ήταν μυϊκός σπασμός στην πλάτη.

Οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν άνετα των Τορόντο Ράπτορς στον Καναδά, έχοντας πάρει τη νίκη με 106-97. Ωστόσο οι νικητές είδαν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τον Τζέιλεν Σαγκς να πέφτει στο παρκέ με τον ίδιο να δείχνει να πονάει αρκετά.

Μάλιστα αναγκάστηκε να περάσει εκτός παιχνιδιού με καροτσάκι, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο έντονη ανησυχία σε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα. Τελικά όπως έγινε γνωστό μέσα από τις δηλώσεις του προπονητή του, Τζαμάλ Μόσλεϊ, το πρόβλημα ήταν μυϊκοί σπασμοί στην πλάτη ενώ ανέφερε ότι θα έχουν καλύτερη εικόνα την επόμενη ημέρα.

Ο 23χρονος γκαρντ μέχρι στιγμής μετράει κατά μέσο όρο από 16,8 πόντους με 4,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ μέσα στη σεζόν.

Jalen Suggs was wheelchaired off the court after a non-contact back injury



Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/6IHEabv2gI