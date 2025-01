Με τους Σακραμέντο Κινγκς να διανύουν μια απογοητευτική σεζόν μέχρι στιγμής, οι φήμες περί αποχώρησης του ΝτεΆαρον Φοξ... φουντώνουν ολοένα και περισσότερο.

Οι Σακραμέντο Κινγκς μετά τους πρώτους 34 αγώνες της σεζόν φιγουράρουν στη 12η θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 15-19, απολογισμός που σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας της Καλιφόρνια όταν έφτιαχναν το ρόστερ της φετινής ομάδας.

Μετά την απομάκρυνση του προπονητή των «βασιλιάδων», Μάικ Μπράουν, το κλίμα δείχνει να έχει... στραβώσει στο Σακραμέντο και η φημολογία περί αποχώρησης των μεγάλων ονομάτων της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το NBA Central, οι Λέικερς, οι Χιτ και οι Σπερς ανήκουν στις ομάδες που βρίσκονται σε αναζήτηση ενός καλού πακέτου προκειμένου να αποκτήσουν τον ΝτεΆαρον Φοξ, κάτι που πιθανότατα θα σηματοδοτήσει τέλος εποχής στους Κινγκς.

Παράλληλα ενδιαφέρον φέρεται να έχουν εκδηλώσει και οι Μάτζικ με τους Ρόκετς, οι οποίοι όμως δεν φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις, είτε τις οικονομικές είτε από πλευράς δυναμικής, προκειμένου να γίνουν το φαβορί αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του χαρισματικού 27χρονου γκαρντ.

The San Antonio Spurs, Miami Heat and Los Angeles Lakers top the list of teams that are most often discussed as possible De’Aaron Fox landing spots, per @sam_amick



