Κατά πάσα πιθανότητα, κανονικά το παρών θα δώσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση με τους Πέισερς το βράδυ της Τρίτης (31/12, 22:00).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως και ο Ντέμιαν Λίλαρντ έχουν μείνει εκτός το τελευταίο διάστημα από τις υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς. Όμως, όπως όλα δείχνουν η επιστροφή του Greek Freak θα γίνει την ώρα του... ρεβεγιόν για την Ελλάδα.

Τα «Ελάφια» αντιμετωπίζουν τους Πέισερς στην Ιντιανάπολις το βράδυ της Τρίτης (31/12 - 22:00) και ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε μαζί με τους συμπαίκτες του. Μάλιστα, όπως μεταφέρει ο ρεπόρτερ των Μπακς για το «Athletic», Έρικ Νεμ, ο Ρίβερς τόνισε ότι δε θα υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή του.

Τελευταία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο ήταν απέναντι στους Καβαλίερς, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του NBA Cup για τους Μπακς, ενώ τη φετινή χρονιά μετράει 32.7 πόντους και 11.6 ριμπάουντ, 6.0 ασίστ μέσο όρο.

Bucks coach Doc Rivers told reporters that everybody, including Giannis Antetokounmpo, participated in today's practice.



Asked about a potential minutes restriction for Antetokounmpo tomorrow, Rivers said, "Just see how he plays...(No minutes restriction) that I know of." https://t.co/ALWRo000iU