Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ρώτησε στα social media ποιος θα ήθελε να παίξει μαζί του σκάκι στη Νέα Υόρκη και η ανταπόκριση που δέχτηκε ήταν μεγάλη και άμεση. Η όμορφη πρόταση του Γάλλου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική δεύτερη σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποκάλυψε την αγάπη του για το σκάκι με τρόπο επικό.

Ο Γάλλος σταρ ρώτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποιος θα ήθελε να τον συναντήσει στο Washington Square Park της Νέας Υόρκης για να παίξει σκάκι μαζί του, ένεκα και της παρουσίας του στην πόλη για το ματς Χριστουγέννων με τους Νικς και εν συνεχεία αυτό με τους Νετς.

Η ανταπόκριση που δέχτηκε ήταν μεγάλη και άμεση αφού μέσα σε ελάχιστη ώρα, δεκάδες fans βρέθηκαν στο σημείο που ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με τον ίδιο να παιζει σκάκι μαζί τους και εν συνεχεία να τους ευχαριστεί για την παρέα τους υπό την βροχή μάλιστα που σκέπασε τη Νέα Υόρκη!

Παράλληλα, ο 20χρονος ύψους 2.21μ. ύψους σέντερ πρότεινε την διεξαγωγή ενός τουρνουά σκάκι αποκλειστικά με παίκτες του NBA, τα έσοδα του οποίου να διατεθούν σε μια φιλανθρωπική οργάνωση κατόπιν επιλογής του νικητή.

Thanks for everyone who pulled up in the rain 😂🔥 pic.twitter.com/qblm9xzOfL

We need an NBA players only Chess tournament, proceeds go to the charity of choice of the winner https://t.co/OyudB2t4io