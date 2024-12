Οι Σακραμέντο Κινγκς αναζητούν νέο προπονητή καθώς ο Μάικ Μπράουν αποτελεί επίσημα παρελθόν από την ομάδα της Καλιφόρνιας.

Μπορεί το καλοκαίρι οι Σακραμέντο Κινγκς και ο Μάικ Μπράουν να συμφώνησαν σε πολυετή επέκταση του συμβολαίου, η θέση του head coach πλέον στους «Βασιλιάδες» μένει κενή αφού ο 54χρονος τεχνικός απολύθηκε.

Οι Κινγκς αυτή την περίοδο έκαναν ένα σερί πέντε νικών με το ρεκόρ τους στη δυτική περιφέρεια να είναι 13-18, κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν ικανοποίησε τη διοίκηση της ομάδας.

Χρέη υπηρεσιακού προπονητή αναμένεται να αναλάβει ο βοηθός του, Νταγκ Κρίστι.

Kings fire Mike Brown in the midst of a five-game losing streak, 12 of last 17, and have lost an NBA-high 13 clutch time games this season. Brown won Coach of the Year in 2022-23 when he led the Kings to the postseason, snapping a U.S. sports-record 17-year playoff drought. https://t.co/xAgdCYU16F