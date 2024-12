Ο Αϊζέια Χάρτσενσταϊν, όπως αποκάλυψε αμερικάνικο δημοσίευμα, έγινε μέτοχος της γερμανικής Ουλμ.

Ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν φέτος, φορώντας τη φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του.

Ο σέντερ των Θάντερ ωστόσο δεν έμεινε μόνο στα επιτεύγματα εντός παρκέ, καθώς έκανε και επιχειρηματικές κινήσεις που σχετίζονται με τον χώρο του μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού ρεπόρτερ Μαρκ Σπίαρς, ο Χάρτενσταϊν έγινε μέτοχος της γερμανικής Ουλμ, η οποία το 2023 κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει πολλά ταλέντα, με κάποια από αυτά να συνεχίζουν την καριέρα τους στο ΝΒΑ.

Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε σχετικά:

«Ασχολήθηκα με την Ουλμ γιατί έψαχνα για μια γερμανική ομάδα στην οποία θα μπορούσα να γίνω μέτοχος Νιώθω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο στην καριέρα τους. Η ομάδα λειτουργεί καλά και παρόλο που επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους παίκτες να κάνουν το επόμενο τους βήμα, καταφέρνει να παραμένει ανταγωνιστική. Αυτός ο συνδυασμός ήταν πραγματικά συναρπαστικός για μένα. Και μεγαλώνοντας, πάντα αγαπούσα τους θαυμαστές που είχε η Ουλμ».

