Ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς των Ράπτορς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά των διαιτητών και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του στο παιχνίδι με αντίπαλο τους Γκρίζλις.

Οι Μέμφις Γκρίζλις υποδέχτηκαν τους Τορόντο Ράπτορς και μπόρεσαν να πάρουν μία πολύ άνετη νίκη με 155-126. Λίγο μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου ωστόσο, ο προπονητής των φιλοξενούμενων έχασε τη ψυχραιμία του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς δεν συμφώνησε με μία απόφαση των διαιτητών να μη δώσουν φάουλ και ο ίδιος από τα νεύρα του κινήθηκε κατά ενός από αυτούς, μπαίνοντας μέσα στο παρκέ.

Οι παίκτες του κατάφεραν ως έναν βαθμό να τον συγκρατήσουν ενώ ο ίδιος δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Raptors HC Darko Rajaković was EJECTED following this altercation with a ref 😬 pic.twitter.com/swuXh9UWOv