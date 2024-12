Υπόκλιση Έντουαρντς σε Ίρβινγκ: «Ο κορυφαίος point guard της ιστορίας» (vid)

O Άντονι Έντουαρντς υποκλίθηκε στον Κάιρι Ίρβινγκ μετά τη νίκη της Μινεσότα επί του Ντάλας.

Οι Τίμπεργουλβς άντεξαν στην τελευταία περίοδο την αντεπίθεση των Μάβερικς και κατάφεραν να επικρατήσουν με 105-99, παίρνοντας ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη σεζόν.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Έντουαρντς με 26 πόντους οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη και με κρίσιμο καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Στον αντίποδα ματσάρα έκανε ο Ίρβινγκ που είχε 39 πόντους, παίζοντας και για τον Ντόντσιτς που αποχώρησε τραυματίας.

Μετά το τέλος του ματς ο Έντουαρντς έκανε δηλώσεις και έβγαλε το καπέλο στον Uncle Drew, αναφέροντας: «Ο Κάιρι είναι ο κορυφαίος point guard της ιστορίας».

"Kyrie, to me, he's the greatest point guard."



