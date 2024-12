Ο Κλέι Τόμπσον μπήκε στην πεντάδα των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Είναι ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Κλέι Τόμπσον συνεχίζει να ανεβαίνει στη σκάλα αυτής της ξεχωριστής λίστας. Ο παίκτης των Μάερικς πάτησε την πέμπτη θέση των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία της λίγκας.

Ο Κλέι είχε 4 εύστοχα στην ήττα των Μάβερικς από τη Μινεσότα και έτσι πήγε στα 2.562 αφήνοντας έκτο τον τεράστιο Ρέτζι Μίλερ. Φυσικά στην πρώτη θέση και μακριά από κάθε άλλο συναντάμε τον κορυφαίο σουτέρ ever, Στεφ Κάρι.

Klay Thompson has passed Reggie Miller for the 5th-most career 3-pointers made in NBA history 👏 pic.twitter.com/9HVbpBbDJ3