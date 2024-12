Ο Τζόελ Εμπίντ αποβλήθηκε στον αγώνα με τους Σπερς ενώ ο ίδιος ήταν έξω φρενών και χρειάστηκε η προσπάθεια από τους υπόλοιπους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ώστε να ηρεμήσει.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κατάφεραν να πάρουν την εντός έδρας νίκη στο παιχνίδι κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 111-106. Στο ίδιο ματς ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόελ Εμπίντ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ πάνω στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο σέντερ των γηπεδούχων δεν συμφώνησε με αυτήν την απόφαση και άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα προς τη διαιτήτρια που σφύριξε την παράβαση.

Ο ίδιος συνέχισε σε αρκετά έντονο ύφος με αποτέλεσμα να χρεωθεί τεχνική ποινή, κάτι το οποίο όπως φαίνεται και στο βίντεο, τον εξόργισε με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα. Χρειάστηκε η επέμβαση των υπόλοιπων παικτών και του τεχνικού επιτελείου ώστε τελικά να ηρεμήσει ενώ ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από την ένταση της στιγμής έβγαλε την προστατευτική μάσκα που φοράει.

Στη συνέχεια μάλιστα του αγώνα, ο Γάλλος σέντερ έπεσε ξανά στο παρκέ με την ίδια διαιτήτρια να χρεώνει αυτή τη φορά με τεχνική ποινή τον Ντράμοντ. Αφού εξέτασαν όμως τη φάση στο ριπλέι, πήραν πίσω την απόφαση, με τον παίκτη των Σίξερς να επιστρέφει στο παρκέ ενώ ο ίδιος είχε ήδη πάει στα αποδυτήρια!

Δείτε όλη την ένταση

Joel Embiid ejected after Victor Wembanyama draws the charge and things get heated with the refs 😳pic.twitter.com/VAzWQyLd33