O Άλεξ Καρούσο συμφώνησε σε επέκταση αξίας 81 εκατ. δολαρίων με την Οκλαχόμα.

Δένει στην Οκλαχόμα ο Καρούσο. Ο έμπειρος περιφερειακός συμφώνησε σε τετραετής επέκταση αξίας 81 εκατ. δολαρίων, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια. Είναι ένας εκ των κορυφαίων περιφερειακών αμυντικων στο ΝΒΑ, ενώ έχει βρεθεί δύο φορές σε κορυφαία αμυντική πεντάδα.

Τη σεζόν που διανύουμε μέτρησε 5.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 2. ασίστ και 1.9 κλεψίματα κατά μέσο όρο και αποτελεί πολύτιμο γρανάζι για μια από τις κορυφαίες ομάδες και φέτος στο ΝΒΑ.

Παίκτης που παλεύει όλες τις φάσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ και δίνει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του με την αγωνιστικότητα του και την συμπεριφορά που έχει πάνω στο παρκέ.

Oklahoma City Thunder two-time NBA All-Defensive Team guard Alex Caruso has agreed to a four-year, $81 million contract extension with the franchise, his agent Greg Lawrence of Wasserman told ESPN. pic.twitter.com/22YqvnXaOd