Σύμφωνα με στοιχηματική, οι Λέικερς είναι φαβορί για να πάρουν τον Λόνζο Μπολ.

Είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και έχουν πάει πίσω την εξέλιξη του. Ο λόγος για τον Λόνζο Μπολ που δεν σταματά τα προβλήματα.

Πάντως σύμφωνα με στοιχηματική, οι Λέικερς είναι φαβορί για να τον πάρουν μέσω ανταλλαγής. Τους ακολουθούν Μάτζικ και Σανς. Φέτος ο Μπολ ψάχνει τα πατήματα του και έχει παίξει σε 9 ματς Φέτος μετρά 5.4 πόντους, 3.4 ασίστ και 2.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό που έχει στον καρπό. Δεν τον... θέλει καθόλου κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

The Lakers are the favorites to land Lonzo Ball in a potential trade, per @BovadaOfficial



Los Angeles Lakers +550

Orlando Magic +700

Phoenix Suns +800

Brooklyn Nets +1000

Miami Heat +1200

Charlotte Hornets +1400

Atlanta Hawks +1600 pic.twitter.com/y9eBfpeYat