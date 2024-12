Οι Ιντιάνα Πέισερς θα καλύψουν το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους σέντερ αποκτώντας τον Τόμας Μπράιαντ.

Οι Ιντιάνα Πέισερς αυτή την περίοδο βρίσκονται στην αναζήτηση για την απόκτηση ενός ψηλού που θα καλύψει το κενό που υπάρχει στους σέντερ εξαιτίας των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν οι Αϊζάια Τζάκσον και Τζέιμς Γουάισμαν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Πέισερς θα κάνουν δικό τους τον Τόμας Μπράιαντ μέσα από trade με τους Μαϊάμι Χιτ, σε αντάλλαγμα με ένα μελλοντικό pick δεύτερου γύρου.

Την τρέχουσα σεζόν, ο 27χρονος αθλητής έχει κατά μέσο όρο από 4,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 0,9 μπλοκ σε 11,5 λεπτά εντός παρκέ.

