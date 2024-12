Ένας νέος τραυματισμός φαίνεται ότι αναμένεται να ταλαιπωρήσει τον Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς ηττήθηκαν από τους Ιντιάνα Πέισερς με 121-107, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ένα νέο πρόβλημα αναμένεται να ταλαιπωρήσει τον Τζοέλ Εμπίντ. Ο 30χρονος σταρ δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο σε διεκδίκηση για ριμπάουντ με τον Μπένεντικτ Μάθουριν και αναγκάστηκε να περάσει εκτός παρκέ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Εμπίντ υπέστη κάταγμα και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί περαιτέρω μέσα στο σαββατοκύριακο ώστε να υπάρξει καλύτερη εικόνα για το πόσο σοβαρή είναι η ζημιά.

76ers: Joel Embiid suffered a sinus fracture in tonight’s game vs. Indiana. He will be further evaluated this weekend.