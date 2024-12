Έντι Τζόνσον: Τον ξεπέρασε ο Αντετοκούνμπο και στέφτεται να... επιστρέψει στα 65 του

O Έντι Τζόνσον δεν πήρε και πολύ καλά που τον προσπέρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον πίνακα των σκόρερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ο MVP για τα «Ελάφια», έχοντας 37 πόντους, 15/22 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/12 βολές, επτά ριμπάουντ, μια ασίστ, δυο κλεψίματα και τέσσερα μπλοκ σε 35:36.

Πλέον ο Greek Freak βρίσκεται στην 61η θέση της λίστας των σκόρερ, αφήνοντας πίσω του τον Έντι Τζόνσον. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν το άφησε αναπάντητο και έγραψε το twitter: «Πρέπει να επιστρέψω αφού το μόνο που έχω να κάνω είναι να σουτάρω, ένα τρίποντο αξίζει περισσότερο από ένα δίποντο από μέση απόσταση. Θα έβαζα τέλος σε όλες αυτές τις... αηδίες. Τελείωσα την καριέρα μου στο Top-25 των σκόρερ και έχω πέσει στο Νο62».

I should come back since all I have to do is be programmed a 3 is worth more than a 20 foot 2 . I would put a halt to these shenanigans! I ended my Career top 25 all time and now 62. pic.twitter.com/VKk8K18hNI