«Night Night» σε παιχνίδι των Γουόριορς έχουμε δει αρκετές φορές, αλλά από τον Ντρέιμοντ Γκριν δεν το είχαμε συνηθίσει είναι η αλήθεια...

Ο Στεφ Κάρι ήταν για άλλη μια βραδιά ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης των Γουόριορς, σκοράροντας 30 πόντους απέναντι στους Τίμπεργουλβς. Παρόλα αυτά, ο γνωστός του πανηγυρισμός με το «Night Night» δεν ήρθε από εκείνον, αλλά από τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Περίεργο μεν, αλλά ο Γκριν το έκανε να αξίζει. Βλέποντας τον Ρούντι Γκομπέρ μπροστά του και με το σκορ στο 112-106, ο ψηλός των Γουόριορς αποφάσισε να πάει όλη τη διαδρομή προς το καλάθι, στα 30'' που απέμεναν.

Και μάλιστα τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια τον σπέσιαλ πανηγυρισμό του Στεφ Κάρι. «Night Night» από τον εκείνον δεν είχαμε ξαναδεί και για αυτόν τον λόγο μάλιστα ρωτήθηκε μέχρι και ο Στιβ Κερ στη συνέντευξη Τύπου.

«Δεν είναι ο Στεφ Κάρι αλλά ήταν μία αξιοπρεπής μίμηση και εκτιμώ το πάθος πίσω από αυτήν» είπε αστειευόμενος ο προπονητής των Γουόριορς.

